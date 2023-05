Tetto debito Usa, riprendono le negoziazioni

Il Presidente della Camera Usa, Kevin McCarthy, ha dichiarato che le trattative sul tetto del debito degli Stati Uniti sono riprese e proseguiranno fino agli ultimi giorni prima che il paese rischi il default.

McCarthy ha precisato di non aver parlato con il presidente Joe Biden nelle ultime 24 ore. La sede del Campidoglio Usa è quasi vuota, poiché la maggior parte dei legislatori è assente in vista del lungo weekend festivo. È stato chiesto ai negoziatori di continuare a lavorare fino al raggiungimento di un accordo.

Negli ultimi giorni, le due parti hanno ridotto le divergenze nelle trattative, secondo persone a conoscenza delle discussioni, anche se i dettagli concordati sono provvisori e un accordo finale non è ancora stato raggiunto. Sotto i termini dell’intesa in fase di elaborazione, la spesa per la difesa potrebbe aumentare del 3% il prossimo anno, in linea con la richiesta di bilancio di Biden.