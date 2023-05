JP Morgan: nomina capo dell’investment banking in Arabia Saudita

JPMorgan ha recentemente nominato Omar El Amine Fichtali a capo dell’investment banking in Arabia Saudita, come riportato da Bloomberg. Questa mossa segue la partenza di uno dei principali banchieri del regno, Fahad Al-Deweesh, che è passato a Citigroup, in un momento di crescente competizione per i talenti nel settore bancario nella più grande economia della regione.

El Amine Fichtali è entrato a far parte dell’ufficio londinese di JPMorgan nel 2007, concentrando la sua attenzione sull’investment banking nel settore della tecnologia, dei media e delle telecomunicazioni. Ha ricoperto diversi ruoli all’interno del team di investment banking per il Medio Oriente e il Nord Africa a Dubai e Riad. Collaborerà strettamente con Bader Alamoudi, senior country officer per l’Arabia Saudita, e Khalid Fayez, responsabile del corporate banking per JPMorgan nel regno. Una portavoce della banca ha confermato il contenuto del memo.

L’Arabia Saudita sta diventando un mercato sempre più importante per le banche globali, poiché il regno si impegna in un piano di diversificazione della sua economia, allontanandosi dal petrolio attraverso la vendita di quote in aziende statali e investendo in nuovi settori. Nonostante la comunità finanziaria globale faccia i conti con licenziamenti e bonus più bassi, i lavori bancari rimangono numerosi e gli stipendi sono in aumento. Anche veicoli statali come il Public Investment Fund stanno attivamente reclutando personale.