Tesoro, Bot: asta di 5,5 miliardi con rendimenti stabili

Il Tesoro ha recentemente messo in asta un totale di 5,5 miliardi di Bot, divisi tra titoli a sei e dodici mesi. Questa operazione si inserisce in un contesto economico in cui il rendimento dei titoli di stato rimane stabile, rispecchiando la tendenza del mercato.

Nello specifico, sono stati assegnati 3,5 miliardi di Bot semestrali. Questa riapertura, con una vita residua di cinque mesi, ha visto un tasso di rendimento del 3,829%. Un’operazione che conferma la solidità e l’attrattiva dei titoli di stato a breve termine nel contesto attuale.