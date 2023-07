Tesoro, asta BTp: rendimenti al 3,69%

Il Tesoro ha recentemente assegnato BTp short term con scadenza fissata per il 29 settembre 2025. L’importo assegnato per questa tipologia di titolo è di 3,75 miliardi di euro. Il rendimento lordo registrato si attesta al 3,69%, segnando un calo di un punto base rispetto all’asta precedente.

La domanda per i BTp short term è risultata leggermente superiore ai 5,4 miliardi di euro. Questo ha portato ad un rapporto di copertura di 1,45. Questo dato indica che l’offerta di BTp in asta ha superato la domanda, mostrando un buon interesse da parte degli investitori.

Nell’asta di oggi, il Tesoro ha assegnato anche BTp indicizzati all’inflazione dell’area euro. Questi titoli hanno una scadenza prevista per il 15 maggio 2033 e sono stati assegnati per un totale di 1,25 miliardi di euro. Il rendimento lordo per questi titoli è risultato pari all’1,86%. La domanda per i BTp indicizzati all’inflazione è stata leggermente inferiore ai due miliardi di euro, portando ad un rapporto di copertura di 1,57.