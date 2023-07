Adidas in crescita del 6% dopo aver ridotto le previsioni di perdita per il 2023 grazie alle forti vendite delle scorte Yeezy

Adidas ha dichiarato che le vendite iniziali di azioni Yeezy in seguito alla cessazione della collaborazione con il rapper Ye hanno portato a ridurre le previsioni di perdita per il 2023 a 450 milioni di euro da 700 milioni di euro.

Il gigante tedesco dell’abbigliamento sportivo ha interrotto la collaborazione con Ye nell’ottobre 2022, dopo che questi aveva fatto una serie di commenti ampiamente condannati come antisemiti.

A maggio l’azienda ha dichiarato che avrebbe venduto le scorte rimanenti e donato parte dei profitti a enti di beneficenza.Le azioni di Adidas erano in rialzo del 6,3% alle 10:22 di martedì, dopo che la società ha dichiarato che la potenziale svalutazione delle rimanenti scorte era ora di 400 milioni di euro (442,5 milioni di dollari), in calo rispetto ai 500 milioni di euro, e ha ridotto le previsioni di perdita operativa per il 2023 a 450 milioni di euro da 700 milioni di euro.