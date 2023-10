Tesla: spese in conto capitale del 2023 supereranno l’obiettivo di 7-9 miliardi di dollari

Tesla, il rinomato produttore di veicoli elettrici con sede negli Stati Uniti, ha recentemente annunciato delle previsioni finanziarie chiave per il 2023. L’azienda prevede che le proprie spese in conto capitale supereranno l’obiettivo inizialmente fissato all’inizio dell’anno, che era di 7-9 miliardi di dollari.

In dettaglio, Tesla attualmente stima che le sue capital expenditures nel 2023 supereranno la soglia dei 9 miliardi di dollari. Questo dato rappresenta un’importante indicazione della direzione strategica che l’azienda sta seguendo, puntando su un investimento massiccio per il futuro.

Per quanto riguarda gli anni fiscali successivi, le previsioni di Tesla rimangono entro lo stesso range. Si prevede che le spese in conto capitale si posizioneranno tra i 7 e i 9 miliardi di dollari sia per l’anno fiscale 2024 che 2025. Questo dimostra una visione a lungo termine da parte di Tesla, con un impegno costante verso l’innovazione e lo sviluppo.