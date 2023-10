Prysmian realizza con successo Vineyard Wind 1, il primo parco eolico offshore USA

Prysmian Group, azienda leader nel mercato dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni e quotata su Euronext Milan, ha recentemente completato con successo l’installazione e il test ad alta tensione del progetto Vineyard Wind 1. Questa grande impresa segna la nascita del primo parco eolico offshore di notevoli dimensioni negli Stati Uniti.

Il parco eolico di Vineyard Wind, localizzato a più di 15 miglia dalla costa del Massachusetts, si compone di 62 turbine eoliche. Questa imponente infrastruttura sarà in grado di generare 800 MW di elettricità, sufficiente per alimentare oltre 400.000 case. Un passo significativo per l’energia rinnovabile negli Stati Uniti.

Il progetto ha visto la realizzazione di 134 km di cavi sottomarini, prodotti nei centri di eccellenza Prysmian di Pikkala, in Finlandia, e Arco Felice, in Italia. Le operazioni di installazione marittima sono state eseguite grazie alle navi posacavi del Gruppo Prysmian, la Cable Enterprise e l’Ulisse, confermando l’alta competenza e specializzazione del gruppo in questo settore.