Tesla pronta per un percorso di crescita. La previsione di GraniteShares sul titolo

Tesla, già in ascesa dopo l’elezione di Donald Trump a prossimo Presidente degli Stati Uniti, ha continuato a registrare un’impennata del valore delle sue azioni, sostenuta dalle promesse del nuovo leader, favorevoli all’elettrico.

Immediatamente dopo il risultato elettorale, si legge nel report di GraniteShares, il prezzo delle azioni di Tesla è salito da 251,44 dollari il 5 novembre a un massimo di 350 dollari l’11 novembre, con un incremento del 39%. Nonostante un calo marginale dovuto all’annuncio dell’amministrazione entrante di abolire il credito d’imposta di 7.500 dollari per gli acquirenti di veicoli elettrici, il mercato ha presto riconosciuto che questa decisione avrebbe favorito Tesla. L’azienda, infatti, è l’unico produttore di veicoli elettrici profittevole negli Stati Uniti e, secondo GraniteShares, può assorbire costi più elevati rispetto ai concorrenti meno competitivi. Di conseguenza, il prezzo delle azioni ha ripreso a salire.

Un ulteriore impulso è arrivato il 19 novembre, quando Trump ha lasciato intendere che avrebbe rivisto la sua opposizione alle auto a guida autonoma, promettendo invece di allentare le normative per tali veicoli. Inoltre, il Presidente Eletto ha garantito di imporre rigide tariffe commerciali sulle importazioni di veicoli elettrici stranieri, una mossa che, secondo GraniteShares, rafforzerà la posizione di Tesla nel mercato statunitense. Al 2 dicembre, il prezzo delle azioni Tesla era salito a 357,09 dollari. Considerando la decisione di Trump di includere il ceo di Tesla, Elon Musk, come co-presidente del nuovo Dipartimento per l’Efficienza del Governo, appare improbabile per GraniteShares che le politiche future si rivolgano contro l’azienda.

Il periodo favorevole di Tesla ha permesso all’ETP GraniteShares 3x Long Tesla (ISIN XS2656472193), che replica le performance dell’indice Solactive Daily Leveraged 3x Long Tesla e mira a fornire tre volte la performance giornaliera delle azioni Tesla, di registrare un rendimento del +149% da inizio novembre. In particolare, con un balzo del +44,21% il giorno 6 novembre.

Tesla è ora saldamente tornata nel club delle aziende con una capitalizzazione di mercato superiore a 1.000 miliardi di dollari. Alcuni analisti prevedono che l’azienda raggiungerà una valutazione di 2.000 miliardi di dollari entro il prossimo anno. Secondo GraniteShares, sebbene tali previsioni possano essere messe alla prova solo con il tempo, il favore politico di Musk, unito ai cambiamenti fiscali che potrebbero svantaggiare la concorrenza e alle tariffe astronomiche sulle importazioni di veicoli elettrici stranieri, pongono Tesla in una posizione sicuramente invidiabile.