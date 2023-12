Tesla: premier Thailandia spinge per investimenti nel paese

Il primo ministro thailandese Srettha Thavisin ha mostrato ai dirigenti di Tesla, la scorsa settimana, alcune aree industriali del Paese per potenziali investimenti.

Lo rende noto lo stesso premier come riporta Reuters.

“Ho fatto di tutto per intrattenerli, in modo che si innamorassero della Thailandia ….. “, ha detto Srettha, aggiungendo di essere fiducioso che il produttore di veicoli elettrici investirà in Thailandia.