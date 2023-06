Tesla: offre ricarica veloce gratuita per 3 mesi negli Usa

Tesla ha recentemente introdotto un’offerta di tre mesi di ricarica rapida gratuita negli Stati Uniti con l’obiettivo aumentare le vendite delle berline Model 3 e smaltire l’inventario entro la fine del trimestre.

L’offerta è valida per i nuovi acquirenti di Model 3 che ricevono la consegna entro il 30 giugno ed è stata lanciata nonostante tutte le versioni della Model 3 abbiano ottenuto il pieno credito fiscale federale statunitense di $7.500 all’inizio di questo mese.

All’inizio di questa settimana, diverse aziende produttrici di stazioni di ricarica si sono unite a Ford Motor e General Motors nell’adottare lo standard di ricarica nordamericano di Tesla.

Tesla ha ridotto più volte i prezzi dei suoi veicoli nei primi mesi di quest’anno, con l’amministratore delegato Elon Musk che ha dichiarato di essere disposto a compromettere i margini di profitto per favorire una continua crescita delle vendite. Nel primo trimestre, la casa automobilistica ha consegnato 422.875 veicoli e dovrà aumentare il ritmo per raggiungere l’obiettivo annuale di 1,8 milioni di unità.

Oltre ad utilizzare la sua rete di Supercharger per promuovere le vendite delle Model 3 in stock, Tesla sta dunque offrendo tre anni di ricarica rapida gratuita per attirare i clienti a prendere in consegna i modelli più costosi, Model S e Model X, entro la fine del trimestre.