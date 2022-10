Tesla fa inversione a U sui prezzi in Cina

Tesla taglia i prezzi di listino delle Model 3 e Model Y in Cina. Il calo dei prezzi per i due modelli è fino a -9%. La mossa inverte una tendenza di aumento dei prezzi in tutto il settore e arriva dopo che l’amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, ha avvertito settimana scorsa circa la probabile recessione in Cina e in Europa e quest’anno il colosso delle auto elettriche mancherà l’obiettivo di consegna dei veicoli. Musk ha aggiunto che la domanda è stata forte nel trimestre in corso e si aspetta che Tesla sarà “resiliente alla recessione”.

China Merchants Bank International (CMBI) ha affermato che i tagli ai prezzi di Tesla sottolineano il crescente rischio competitivo per i produttori di veicoli elettrici in Cina, con un rallentamento delle vendite a livello di settore previsto nel 2023. “I tagli dei prezzi sottolineano la possibile guerra dei prezzi che abbiamo sottolineato da agosto”, ha affermato Shi Ji, analista di CMBI.