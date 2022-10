Draghi a Bruxelles: Grazie all’accordo UE sul gas, bollette più basse. E’ merito dell’Italia

“Il prezzo del gas sul mercato Tft oggi è sceso del 10%, a conferma del fatto che la componente speculativa è molto importante. Ciò mostra la bontà delle nostre proposte che si tradurranno in bollette più basse”. Ha detto Mario Draghi, in conferenza stampa dopo la conclusione del Consiglio Europeo a Bruxelles.

“Tutte queste iniziative sono frutto del governo italiano: voglio ringraziare il ministro Cingolani, il sottosegretario Amendola e tutti i diplomatici che hanno lavorato per mesi su questo tema. È la prova che l’Italia ha tutte le capacita’ per essere protagonista in Europa”, ha detto il premier

“Tutte le proposte sul tavolo prima dell’inizio del Consiglio chiedevano di condividere delle scorte comuni. Mentre non c’era nessuna solidarietà relativa ai prezzi. Noi in Europa siamo quelli che abbiamo la massima disponibilità. I nostri stock sono pieni. Il problema era il prezzo, su questo fronte non c’erano proposte”, ha argomentato ancora il premier. “Per la prima volta questo Consiglio ha manifestato la volontà di adottare un prezzo al tetto del gas e un finanziamento comune. Fino a qualche tempo fa questo non era possibile, ora siamo riusciti ad averlo. Ora l’Europa è più unita”.