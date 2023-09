Tesla: Deutsche Bank taglia le stime di consegne e avverte che il 2024 è “molto più a rischio”

Secondo gli analisti di Deutsche Bank, le consegne e i dati di produzione del terzo trimestre di Tesla potrebbero essere inferiori alle aspettative.

Gli analisti hanno abbassato le stime di consegna del terzo trimestre a 440.000 unità, con un calo sequenziale del 6% rispetto alla precedente stima di 455.000 unità.

“Guardando al 2024, tuttavia, vediamo un considerevole rischio di ribasso per le aspettative di guadagno, a causa delle prospettive di volume molto più basse rispetto a quanto crede il mercato”, hanno scritto gli analisti in una nota per i clienti.