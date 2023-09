SumUp: crescita del +32% dei pagamenti digitali nel turismo nel 2023

Il settore turistico italiano ha notato un aumento significativo nelle transazioni digitali durante l’estate 2023. Secondo i dati di SumUp, azienda leader nel settore dei pagamenti digitali, c’è stato un incremento del 32% nelle transazioni rispetto all’anno precedente. Il valore medio dello scontrino cashless è diminuito dell’8,5% rispetto al 2022, attestandosi a 27,9 euro. Questo indica un’adozione più ampia dei pagamenti tramite carta e smartphone, anche per importi minori.

Le province con l’aumento più significativo delle transazioni digitali sono Forlì-Cesena (+61,2%), Benevento (+61%) e Piacenza (+60,9%). Al contrario, Lodi registra il valore medio dello scontrino digitale più basso, a 18,7 euro, mentre a Vibo Valentia il valore è il più alto, a 43,7 euro. A Trieste, il ticket medio cashless ha registrato la diminuzione più marcata (-22,8%), mentre a Rovigo si è osservato il trend opposto, con un aumento del 9%.

Queste tendenze emergono dall’Osservatorio Turismo Cashless 2023 di SumUp. L’azienda, attiva nel settore dei pagamenti digitali, offre soluzioni innovative per aziende di tutte le dimensioni. L’obiettivo dell’osservatorio è analizzare i trend dei pagamenti digitali nel settore turistico durante l’estate 2023, per fornire ai commercianti una panoramica delle abitudini cashless. Questa analisi offre un quadro chiaro delle dinamiche in corso nel settore turistico italiano, evidenziando l’importanza crescente dei pagamenti digitali.