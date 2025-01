Tesla: conti sottotono ma Musk annuncia nuovi modelli EV economici e test guida autonoma

Nell’ultimo trimestre del 2024 Tesla ha riportato utili e margini sotto le attese, ma il titolo ha guadagnato oltre il 4% nel mercato after-hours.

La società di Musk ha dichiarato di essere sulla buona strada per lanciare nuovi modelli di veicoli elettrici a prezzi più accessibili nella prima metà del 2025 e che inizierà a testare un servizio di auto a guida autonoma a pagamento a giugno, anche se non ha fornito dettagli sul funzionamento. L’annuncio ha messo in secondo piano i risultati sotto le aspettative.

Il software di assistenza alla guida di Tesla, noto come guida completamente autonoma o FSD, sarà anche oggetto di test in altri stati, inclusa la California, quest’anno.