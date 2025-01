Meta: conti sopra le attese ma rallentano investimenti pubblicitari

Nel quarto trimestre del 2024 Meta ha registrato un utile netto di 20,84 miliardi di dollari e Eps di 8,02 dollari, superando le aspettative di Wall Street, mentre il fatturato si è attestato a 48,39 miliardi di dollari, a sua volta oltre le previsioni degli analisti.

Nonostante i risultati positivi, Meta ha previsto un fatturato per il primo trimestre inferiore alle stime, fra 39,5 e 41,8 miliardi di dollari, a causa delle difficoltà nell’attrarre nuovi investimenti pubblicitari sulle sue piattaforme.

Il rallentamento nel settore pubblicitario, che costituisce la maggior parte dei ricavi di Meta, solleva preoccupazioni su un potenziale indebolimento del business. Meta si affida ai ricavi pubblicitari per finanziare le sue iniziative in intelligenza artificiale e tecnologie metaverse, come occhiali intelligenti e sistemi di realtà aumentata.