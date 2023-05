Tesla: alza prezzi Model X e S negli Usa

Tesla ha aumentato i prezzi delle vetture Model X e Model S negli Stati Uniti.

Si tratta della terza variazione in meno di un mese per i veicoli del produttore di auto elettriche negli Usa.

Nel dettaglio, i prezzi sono stati incrementati di 1.000 dollari sia per i modelli base sia per la versione plaid.

Tesla ha cambiato i prezzi almeno sei volte quest’anno, tagliandoli per inseguire obiettivi e aumentare la quota di mercato e successivamente riaumentandoli per difendere i margini in calo.

Elon Musk ha anche annunciato che sta modificando il proprio ruolo in X/Twitter a presidente esecutivo e CTO.