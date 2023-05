Webuild: due nuovi contratti ferroviari per oltre €3,7 mld totali nel Sud Italia

Webuild, in consorzio con i gruppi Ghella e Pizzarotti, si aggiudica due nuovi contratti per complessivi €3,7 miliardi per lo sviluppo della mobilità sostenibile nel Sud dell’Italia.

Il Gruppo come capofila si è infatti aggiudicato il contratto da oltre €2 miliardi di valore totale per la realizzazione della nuova linea alta velocità Salerno-Reggio Calabria, per la tratta compresa tra Battipaglia e Romagnano (Lotto 1A), e il contratto da €1,65 miliardi di valore complessivo per la realizzazione del Lotto 3 Lercara-Caltanissetta Xirbi della direttrice ferroviaria Palermo-Catania.

I due contratti, commissionati da RFI (Gruppo FS Italiane), sono inseriti nel PNRR. I lavori saranno eseguiti da due distinti consorzi, entrambi guidati da Webuild, con una quota totale in ogni consorzio pari al 60%, insieme con Ghella (20%) e Impresa Pizzarotti (20%).

Con questi contratti, Webuild raggiunge €13,7 miliardi di nuovi ordini acquisiti e in corso di finalizzazione da inizio anno, inclusi €3,5 miliardi di progetti per cui risulta migliore offerente, con contratti acquisiti prevalentemente in mercati a basso rischio come Italia, Europa, Australia, Stati Uniti.