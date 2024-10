Tesla a -5,8% nel pre-market Usa dopo la presentazione del robotaxi

Accoglienza sottotono per il Robotaxi di Tesla. Ieri Elon Musk ha presentato alcuni prototipi di taxi autonomi, ma non ha fornito molti dettagli tecnici e ha sorvolato argomenti come la regolamentazione o se l’azienda possiederà e gestirà la propria flotta di Cybercabs.

Il Ceo si è limitato a svelare una berlina a due posti, dichiarando che la produzione potrebbe iniziare nel 2026 e che il veicolo potrebbe costare meno di $30,000.

Musk ha fatto un giro su uno di questi veicoli mentre si dirigeva sul palco dell’evento automobilistico a Burbank, California. Ha anche mostrato un concetto di Robovan dal look futuristico, che potrebbe trasportare fino a 20 persone, oltre a versioni aggiornate del robot umanoide di Tesla, chiamato Optimus.

La mancanza di specifiche ha fatto scendere le azioni Tesla del 5,8% nel pre-market di Wall Street. Le azioni erano salite quasi del 70% da metà aprile, in gran parte in anticipazione dell’evento sui robotaxi.