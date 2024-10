Volkswagen: vendite globali -7% nel 3° trimestre

Le vendite globali di Volkswagen sono diminuite del 7% nel terzo trimestre. A determinare il calo hanno contribuito soprattutto i mercati in Asia e in Europa, complici le difficoltà nella transizione verso i veicoli elettrici.

Nel complesso, le vendite di veicoli elettrici di Volkswagen sono diminuite del 12% in Europa e di oltre il 40% negli Stati Uniti, mentre in Cina Volkswagen è sempre più stretta dalla concorrenza dei produttori locali come BYD, che hanno preso il sopravvento con modelli plug-in innovativi e convenienti.

Porsche, il marchio di auto sportive di lusso di Volkswagen, ha visto le vendite in Cina scendere al livello più basso in un decennio nei tre mesi conclusi a settembre, con un crollo del 47% per modello elettrico Taycan.

In difficoltà anche altre case automobilistiche europee di alta gamma, come BMW e Mercedes-Benz. Le vendite di auto BMW e Mini hanno registrato il loro maggior calo da oltre quattro anni, diminuendo del 30% nel terzo trimestre in Cina. Le consegne di Mercedes nel Paese asiatico sono scese del 13% a causa della debole domanda per modelli costosi come la Classe S e Maybach.

Volkswagen è uno dei produttori europei di automobili a rischio di ritorsioni da parte di Pechino, dopo che gli stati membri dell’Unione Europea hanno votato per imporre dazi sui veicoli elettrici provenienti dalla Cina.