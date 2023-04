Tesla: 422.875 consegne nel primo trimestre contro i 432mila attesi da Wall Street

Tesla ha pubblicato il suo rapporto sulla produzione e sulle consegne di veicoli nel primo trimestre del 2023. Le consegne totali del primo trimestre sono pari a 422.875 e la produzione totale del 1° trimestre 2023 è di 440.808. I numeri del primo trimestre rappresentano un aumento del 36% delle consegne rispetto alle 310.048 dello stesso periodo dell’anno precedente e una crescita del 4% delle consegne su base sequenziale rispetto alle 405.278 dell’ultimo trimestre del 2022.

L’azienda ha dichiarato di aver consegnato 10.695 veicoli Model S e X, dal prezzo più elevato, pari a circa il 2% delle consegne del trimestre. Tesla ha dichiarato di aver consegnato 412.180 esemplari della berlina Model 3 e del crossover Model Y, dal prezzo più basso, durante il trimestre.

L’azienda non ha incluso i numeri della produzione e delle consegne dei suoi autocarri pesanti Semi. Tesla ha dichiarato di aver prodotto 19.437 veicoli Model S e X e 421.371 veicoli Model 3 e Y per il periodo che terminerà il 31 marzo 2023. “Abbiamo continuato la transizione verso un mix più uniforme di veicoli costruiti a livello regionale”, ha scritto l’azienda in un comunicato di domenica. Tesla vende attualmente quattro modelli che vengono prodotti in due stabilimenti di assemblaggio di veicoli negli Stati Uniti, uno a Shanghai e un altro fuori Berlino. A marzo, l’amministratore delegato Elon Musk ha annunciato che l’azienda intende costruire un nuovo stabilimento a Monterrey, in Messico, a un giorno di macchina dalla fabbrica di Austin, in Texas. L’azienda produce anche un autocarro pesante, il Semi, nel suo impianto di batterie di Sparks, in Nevada. Le consegne del Semi sono iniziate nel dicembre 2022.

Secondo una media di stime compilata da FactSet venerdì scorso, Wall Street si aspettava che Tesla avrebbe consegnato circa 432.000 veicoli nel trimestre. Le stime incluse nell’analisi di FactSet andavano da 410.000 a 451.000 consegne previste. Il primo trimestre del 2023 è stato caratterizzato da ripetuti tagli dei prezzi da parte di Tesla, anche negli Stati Uniti, in Europa e in Cina. Le mosse di Tesla hanno scatenato la cosiddetta “guerra dei prezzi” nel settore dei veicoli elettrici e hanno rappresentato una sfida per i concorrenti, tra cui Ford e General Motors, che stanno cercando di guadagnare quote di mercato nel segmento dei veicoli completamente elettrici a livello nazionale. Le azioni Tesla sono aumentate di oltre il 60% nel primo trimestre, chiudendo a 207,46 dollari venerdì in vista del rapporto sulla produzione e sulle consegne.