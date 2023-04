McDonald’s prepara piano licenziamenti: entro oggi attesa decisione

McDonald’s chiude temporaneamente i suoi uffici negli Stati Uniti questa settimana, mentre annuncerà ai dipendenti licenziamenti nell’ambito di una più ampia ristrutturazione aziendale, come ha riportato domenica il Wall Street Journal. In un’e-mail interna inviata la scorsa settimana ai dipendenti statunitensi e ad alcuni dipendenti internazionali, McDonald’s ha chiesto loro di lavorare da casa da lunedì a mercoledì. Non è chiaro quanti dipendenti saranno licenziati. “Durante la settimana del 3 aprile, comunicheremo le decisioni chiave relative ai ruoli e ai livelli di personale in tutta l’organizzazione”, ha dichiarato l’azienda di Chicago nel messaggio visionato dal Journal. McDonald’s ha anche chiesto ai dipendenti di annullare tutti gli incontri di persona con fornitori e altre parti esterne presso la sede centrale.

La catena di fast-food ha dichiarato a gennaio che avrebbe rivisto i livelli di personale aziendale come parte di una strategia commerciale aggiornata, che potrebbe portare a licenziamenti in alcune aree e all’espansione in altre.