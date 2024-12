Terna: Standard Ethics alza rating ESG

Standard Ethics ha innalzato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) di Terna a “EE+” dal precedente “EE” con outlook “positivo”. “L’adozione dei nuovi piani strategici al 2028 conferma il contributo della Società agli obbiettivi legati alla transizione, alla sicurezza energetica ed allo sviluppo digitale (twin transition), tenendo conto degli aspetti sociali ed occupazionali (just transition) – spiega la nota -. Si assiste alla implementazione di progettualità verso obbiettivi ambientali (emissioni ed economia circolare) e sociali (diversità, supporto alla genitorialità e sicurezza sul lavoro). Le policy ESG (Environmental, Social, Governance) adottate, la rendicontazione extra-finanziaria ed il sistema di gestione dei rischi ESG appaiono in linea con le indicazioni Onu, Ocse e Ue”. Il Consiglio di amministrazione è a maggioranza indipendente e raggiunge la parità di genere. Intensa è l’attività di Terna per aumentare la quota degli strumenti finanziari legati a principi di Sostenibilità. Standard Ethics conclude indicando che la visione di medio e lungo periodo si mantiene positiva.