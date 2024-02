Terna: nuovo record di investimenti per la rete elettrica

Nel corso del 2023, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, insieme agli Assessorati regionali competenti, ha dato il via libera a 23 progetti volti all’ampliamento e al miglioramento della rete elettrica di trasmissione nazionale. L’investimento totale ammonta a una cifra superiore ai tre miliardi di euro, segnando un traguardo senza precedenti per il Gruppo Terna, sotto la guida di Giuseppina Di Foggia. Questo risultato sottolinea l’importanza cruciale ricoperta da Terna nel cammino verso una transizione energetica sostenibile in Italia, evidenziando al contempo la solida collaborazione tra l’ente e le autorità governative.

Rispetto all’anno precedente, il 2022, in cui gli investimenti autorizzati raggiunsero poco più di 2,5 miliardi di euro, il 2023 ha visto un incremento del 20% in termini di finanziamenti approvati. Inoltre, rispetto al 2021, l’ammontare degli investimenti si è triplicato, dimostrando una crescita esponenziale nell’impegno verso il miglioramento e l’espansione della rete elettrica italiana.