Tenaris: utile netto +1% nel trimestre

Nel panorama del settore petrolifero e del gas, Tenaris emerge come un leader italiano, specializzato nella fornitura di tubi e servizi per l’esplorazione e la produzione. Il secondo trimestre del 2023 ha segnato un periodo di significativa attività per l’azienda, con vendite nette che hanno raggiunto i 4.075 milioni di dollari. Questo rappresenta una leggera diminuzione del 2% rispetto al primo trimestre 2023, ma un notevole aumento del 46% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Il trimestre ha visto anche un EBITDA di 1.409 milioni di dollari, con un calo del 5% rispetto al primo trimestre 2023, ma un incremento del 75% rispetto al secondo trimestre 2022. L’utile netto è stato di 1.136 milioni di dollari, con un aumento dell’1% rispetto al primo trimestre 2023 e un notevole balzo del 79% rispetto al secondo trimestre dell’anno precedente.

Il free cash flow ha raggiunto un livello record nel trimestre, toccando 1,2 miliardi di dollari, al netto di un capex di 165 milioni di dollari. Questo include una riduzione del capitale circolante di 294 milioni, dato che i giorni del capitale circolante operativo sono scesi a 120. Dopo il pagamento di un dividendo di 401 milioni di dollari a maggio 2023, la posizione di cassa netta è salita a 2,3 miliardi di dollari al 30 giugno 2023.