Tenaris: titolo spicca il volo (+8,5%) in vetta al Ftse Mib trainato dalla trimestrale oltre le attese

In gran spolvero oggi a Piazza Affari il titolo Tenaris che segna un rialzo dell’8,5% a 17,4 euro.

Tenaris archivia il quarto trimestre 2022 con ricavi pari a 3,62 miliardi di dollari, in crescita del 76% rispetto allo stesso periodo del 2021 e del 22% rispetto al trimestre precedente. Il fatturato supera i 3,5 miliardi stimati dagli analisti.

L’Ebitda è più che raddoppiato a 1,27 miliardi rispetto all’anno precedente e oltre i 1,15 miliardi previsti dal consensus. Rispetto al trimestre precedente la crescita è del 34%. La marginalità sale al 35,1% dal 23,5% del quarto trimestre (33% atteso).

L’utile netto si attesta a 807 milioni di dollari contro gli 811 milioni stimati impattato da 77 milioni di svalutazioni (su alcuni asset inattivi/piccole attività), un minor contributo delle partecipate ad equity e maggiori tasse.

La posizione finanziaria netta è positiva per 921 milioni, in aumento dai 700 milioni al 30 settembre 2022 dopo un free cash flow di 416 milioni e Capex per 108 milioni.

Infine, il cda intende proporre il pagamento di dividendi per un importo complessivo di circa 602 milioni di dollari, che includerebbe l’acconto sul dividendo di circa 201 milioni pagato a novembre 2022. Il dividendo è di 0,34 dollari per azione, o circa 401 milioni, e sarà pagato il 24 maggio.