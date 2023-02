Autogrill: ricavi 2022 oltre 4 mld, in crescita di oltre il 50% a/a

Il gruppo Autogrill ha chiuso l’esercizio 2022 al 31 dicembre con ricavi pari a 4.148,3 milioni (2.596,8 mln nel 2021), in crescita del 50,2% a cambi costanti (+59,7% a cambi correnti). La performance like for like dei ricavi segna un +52,8%, con il contributo di tutte le regioni e di tutti i canali in cui il Gruppo opera (Nord America, International ed Europa).

La performance, si legge nella nota, è principalmente guidata dal recupero del traffico aereo internazionale in tutte le aree geografiche principali del Gruppo e dall’attivazione delle leve commerciali appropriate per far fronte all’attuale contesto inflazionistico.

I ricavi del 2022 rappresentano circa l’88% di quanto riportato da Autogrill nel 2019, al netto delle cessioni effettuate nel periodo e a cambi costanti.

Inoltre, il gruppo ha beneficiato dell’impatto positivo dell’effetto cambio per 165,1 milioni di euro, dovuto principalmente alla svalutazione dell’Euro rispetto al Dollaro statunitense.

Infine, Autogrill segnala nuovi contratti vinti e rinnovi per circa 3,4 miliardi di euro, con una durata media di circa 6 anni.