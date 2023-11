Tenaris: ricavi in flessione del 21% nel 3Q 2023

Nel terzo trimestre, Tenaris ha registrato un calo delle vendite del 21% a 3,24 miliardi di dollari, a causa di una diminuzione dell’attività e dei prezzi nelle Americhe. Inoltre, si è riscontrata una riduzione delle forniture trimestrali a progetti offshore e delle consegne in Argentina, così come un calo delle vendite in segmenti di mercato quali i prodotti meccanici europei.

L’Ebitda, al netto di un guadagno una tantum di $32 milioni, ammonta a $972 milioni, mentre l’utile operativo è pari a 868 milioni (-32%).

L’utile netto è in calo del 52% a 547 milioni, influenzato da oneri straordinari per $144 milioni relativi all’investimento diretto e indiretto (attraverso Ternium) in Usiminas.

Il flusso di cassa libero ammonta a $1,1 miliardi e ha raggiunto $3,1 miliardi su base cumulativa per l’anno fiscale in corso. Dopo aver investito $100 milioni nell’acquisizione di ulteriori attività negli Stati Uniti e di un impianto di rivestimento di tubi in Italia, la posizione di cassa netta è salita a $3,3 miliardi al 30 settembre 2023.