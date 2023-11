Lottomatica compra SKS365

Shopping per Lottomatica. Il gruppo ha annunciato stamattina di avere firmato l’accordo per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di SKS365 Malta Holdings Limited. Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro il primo semestre 2024, subordinato alle consuete approvazioni Antitrust e regolamentare. L’operazione, precisa la nota, verrà finanziata tramite una combinazione di cassa disponibile e debito aggiuntivo, per il quale Lottomatica ha già ottenuto l’impegno per un ammontare di 500 milioni di euro nella forma di bridge debt facility.

“SKS365 è stata valutata nel contesto di questa operazione con un enterprise value pari a 639 milioni, equivalente ad un multiplo EV/EBITDA 2023 di 8,7 volte su base pre-sinergie e 5,2 volte su base post-sinergie”, si legge nel comunicato.

SKS365 è un operatore omnichannel leader nel mercato italiano online e delle scommesse sportive, che può contare su circa 600 mila clienti registrati online e detiene una quota di mercato1 del 9,6% nel segmento iSports e del 6,4% nel segmento iGaming. La società prevede di generare 74 milioni di euro di Ebitda nel 2023, di cui circa 70% Online e 30% Sports Franchise.

Attraverso questa acquisizione, Lottomatica rafforza la propria posizione di leader in Italia con una quota nel mercato totale Online del 28,3%, arricchendo il proprio portafoglio di marchi e accelerando il profilo di crescita grazie ad un’operazione altamente sinergica. Il gruppo stima di raggiungere sinergie cash di costo per 60 milioni e sinergie di ricavo per almeno 5 milioni entro il 2026.