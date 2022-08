Telecom Italia: sottoscritta la convenzione per l’utilizzo dell’infrastruttura cloud della PA

La società di progetto di nuova costituzione partecipata da TIM, Leonardo, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Sogei, ha sottoscritto con il Dipartimento per la trasformazione digitale la Convenzione per l’utilizzo dell’infrastruttura Polo Strategico Nazionale (PSN) per l’erogazione di servizi cloud per la Pubblica Amministrazione.

La stipula della Convenzione è avvenuta ad esito della gara europea indetta da Difesa Servizi.

La concessione avrà una durata di 13 anni e i servizi saranno erogati a ciascuna amministrazione aderente per 10 anni dalla data di perfezionamento della migrazione dei dati.

L’iniziativa si inserisce nel piano complessivo di accelerazione della trasformazione digitale del Paese, a garanzia della sicurezza e dell’affidabilità dei dati e per fornire servizi innovativi a cittadini e imprese, come previsto dal PNRR.