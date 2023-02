Technoprobe: ricavi ed Ebitda +40% nel 2022

Il Cda di Technoprobe ha approvato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. I ricavi consolidati dell’esercizio 2022 si attestano a €549 milioni, in crescita del 40% rispetto allo stesso periodo del 2021 a seguito dell’espansione del Gruppo nel suo mercato di riferimento anche grazie allo sviluppo di nuove tecnologie che ne hanno rafforzato la posizione di leadership.

L’Ebitda consolidato è pari a 245 milioni, in crescita del 40% a seguito dei maggiori volumi consuntivati e con un margine pari al 45%. La marginalità, in linea con quella dell’anno precedente, sconta un incremento del costo del venduto in conseguenza della spinta inflazionistica che ha inciso negativamente sul costo delle materie prime e sui costi di ricerca e sviluppo.

Al 31 dicembre 2022, la posizione finanziaria netta consolidata presenta un valore positivo pari a 403 milioni rispetto al 31 dicembre 2021 in cui si registrava una posizione finanziaria netta consolidata positiva pari a 135 milioni. Tale incremento è principalmente riconducibile alla liquidità generata dalle attività operative pari a 207 milioni ed ai proventi rivenienti dall’aumento di capitale predisposto a servizio della quotazione pari a 139 milioni.

Al 31 dicembre 2022, gli investimenti capitalizzati nel periodo sono stati pari a 78 milioni e riguardano principalmente interventi di potenziamento, modernizzazione e aggiornamento delle linee produttive per far fronte alla sempre crescente domanda del mercato di riferimento, sia in Italia che all’estero, oltre a nuovi progetti ancora in corso di sviluppo.