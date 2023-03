Technoprobe: “esposizione verso SVB Financial Group non rilevante”

Technoprobe, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione di Probe Card, ha un’esposizione verso SVB Financial Group (la banca statunitense che ha dichiarato fallimento la scorsa settimana) corrispondente a circa il 2,5% delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti della Società al 31 dicembre 2022.

Lo rende noto la stessa società, in un comunicato relativo alle vicende che stanno interessando la Silicon Valley Bank Financial Group.

La Società precisa, inoltre di non detenere altri conti correnti o linee di credito con SVB Financial Group ritenendo, pertanto, l’esposizione non rilevante. Technoprobe, con il supporto dei propri consulenti, sta monitorando la situazione per valutare e conseguentemente adottare ogni azione a tutela dei propri interessi.