La Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), banca centrale della Nuova Zelanda, ha annunciato di aver alzato i tassi principali di riferimento di 75 punti base, al ritmo più alto di sempre, al 4,25%, in linea con le attese del consensus.

Si tratta della nona stretta monetaria consecutiva, da quando la RBNZ ha iniziato ad alzare i tassi, nell’ottobre del 2021, per domare la crescita dell’inflazione.

Cinque di questi nove rialzi dei tassi sono stati di 50 punti base. Il tasso di inflazione della Nuova Zelanda al momento è al 7,2%, nei pressi del record degli ultimi 30 anni.