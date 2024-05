Tassi Fed, la reazione dei mercati da Wall Street alla borsa di Tokyo. Hong Kong fa +2,5%

Solida la performance dei futures sui principali indici azionari Usa, all’indomani della decisione sui tassi annunciata dalla Federal Reserve. La Federal Reserve ha lasciato i tassi sui fed funds invariati al range compreso tra il 5,25% e il 5,5%, al livello più alto in più di 20 anni, come da attese.

Dopo una iniziale fiammata, scatenata dalle rassicurazioni del presidente Jerome Powell, Wall Street ha concluso la sessione di ieri contrastata, facendo un forte dietrofront rispetto ai valori massimi intraday.

Il Dow Jones ha terminato la giornata di contrattazioni in rialzo di 87,37 punti (+0,23%), a quota 37,903.29 punti, lo S&P 500 ha chiuso addirittura in negativo, in perdita dello 0,34% a 5.018,39 punti, mentre il Nasdaq Composite ha ceduto nel finale lo 0.33% a quota 15.605,48.

Dall’andamento dei futures, emerge tuttavia il ritorno dell’ottimismo, con i trader che tornano a concentrarsi sulle dichiarazioni proferite da Powell: e così, alle 7.30 circa ora italiana, i futures sul Dow Jones salgono dello 0,39%, quelli sullo S&P 500 avanzano dello 0,51%, mentre quelli sul Nasdaq mettono a segno un rialzo dello 0,65%.

In Asia viaggia attorno alla parità l’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo, mentre la borsa di Hong Kong sale di quasi il 2,5%, grazie al rally dei titoli dei produttori cinesi di auto elettriche. La borsa di Shanghai cede lo 0,25%, Seoul arretra dello 0,10%, mentre la borsa di Sidney sale dello 0,39%.