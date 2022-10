Tassi Australia: RBA sorprende i mercati, rialzo anti-inflazione inferiore alle attese. Borsa Sidney vola (+3,7%)

La Reserve Bank of Australia (RBA- banca centrale dell’Australia) ha alzato i tassi di interesse di riferimento di 25 punti base, portandoli al 2,60%. I mercati guardano con favore alla mossa, in quanto la stretta monetaria, l’ennesima per scongiurare l’aumento dell’inflazione, è stata di entità inferiore rispetto a quanto atteso dal consensus (+50 punti base).

L’RBA aveva alzato i tassi l’ultima volta di 50 punti base agli inizi di settembre, per la quarta volta consecutiva.

Dal comunicato si legge che il board della banca centrale australiana “è impegnato a far tornare l’inflazione al ritmo compreso tra il 2% e il 3% nel corso del tempo” e che “la dimensione e il timing di futuri aumenti dei tassi di interesse saranno determinati dai dati e dall’outlook sull’inflazione e il mercato del lavoro”.

In ogni caso la Reserve Bank of Australia “prevede di aumentare ulteriormente i tassi di interesse”.

Buy scatenati alla borsa di Sidney, con l’indice di riferimento principale S&P/ASX 200 che accoglie il rialzo dei tassi inferiore alle attese con un balzo del 3,7%.

Nel mese di agosto il tasso di inflazione dell’Australia è aumentato al ritmo del 6,8% su base annua, rallentando lievemente il passo, a causa degli aumenti più moderati dei prezzi energetici, rispetto al +7% di luglio (riferimento al trend del CPI, indice dei prezzi al consumo).