Peloton lancia le sue bike in tutti gli hotel Hilton presenti in Usa. Primo atto della nuova strategia

Almeno una cyclette Peloton sarà presente in ciascuno dei 5.400 hotel della galassia Hilton presenti negli Stati Uniti. E’ quanto riporta la Cnbc comunicando la partnership tra le due società.

Le bike di Peloton saranno presenti anche nelle controllate di Hilton, ovvero nelle location Hampton Inn, Embassy Suites e Doubletree.

Chi fa parte del club Hilton Honors potrà usufruire gratis dell’App di Peloton per 90 giorni circa.

Il titolo Peloton reagisce con un rialzo del 4% in premercato a Wall Street.

Primo atto della nuova strategia di Peloton, il titolo tra i Covid Winner del 2020 che alla metà di settembre ha comunicato un rimpasto storico, annunciando la dipartita dei co-fondatori John Foley e Hisao Kushi.

Peloton ha pagato il reopening dell’economia mondiale dalla fase più buia della pandemia Covid-19: il reopening e il ritorno alla normalità hanno infatti allontanato i potenziali clienti da quei servizi indoor a cui erano ricorsi durante i periodi di lockdown, in cui erano stati costretti a rimanere confinati in casa. La febbre per Peloton aveva portato il titolo Covid Winner a segnare un rally, nel 2020, di ben +368%. Le azioni erano poi arretrate del 76% nel 2021, chiudendo la sessione del 31 dicembre scorso dello scorso anno a $35,76, attorno ai livelli del maggio del 2020. Gli hotel Hilton che metteranno a disposizione le cyclette Peloton avranno l’opzione di aggiungere ulteriori bike del gruppo.