Tassi Australia: banca centrale RBA alza tassi a record in 10 anni, prevede altre strette

La Reserve Bank of Australia (RBA- banca centrale dell’Australia) ha alzato i tassi di interesse di riferimento di 25 punti base, portandoli al 3,1%, record degli ultimi dieci anni. Per la banca centrale, impegnata come molte altre nel resto del mondo a placare la corsa dell’inflazione, quello di oggi è stato l’ottavo rialzo dei tassi degli ultimi mesi, che ha portato l’ammontare delle strette monetarie a 300 punti base dal mese di maggio. L’RBA ha confermato l’intenzione a procedere ulteriormente nella fase di rialzi dei tassi. “La dimensione e il timing dei futuri aumenti dei tassi di interesse continueranno a dipendere dai dati in arrivo e dalla valutazione del board riguardo all’outlook sull’inflazione e sul mercato del lavoro”, si legge nel comunicato.