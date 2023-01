Tamburi Investment Partners perde la qualifica di PMI

Dal 1° gennaio 2023 Tamburi Investment Partners (TIP) non ha più la qualifica di Piccola Media Impresa (PMI). Il 31 dicembre 2022, si legge nella nota, si è esaurito il regime transitorio previsto dall’articolo 44-bis, che ha modificato la definizione di PMI eliminando il riferimento al parametro del fatturato e ha previsto che gli emittenti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione di tale decreto assumevano la qualifica di PMI in base al solo criterio del fatturato (come nel caso di TIP) avrebbero continuato a mantenere tale qualifica per due esercizi successivi a quello in corso a tale data.

In virtù della perdita della qualifica di PMI da parte di TIP, trova applicazione la soglia rilevante pari al 3% del capitale riguardo agli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti.