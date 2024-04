Tabula lancia un ETC su oro fisico con caratteristiche ESG innovative

Tabula, fornitore europeo di ETF, ha annunciato il lancio di un ETC sull’oro fisico con caratteristiche ESG innovative, il SMO Physical Gold ETC (BARS).

BARS è il primo prodotto di oro fisico negoziato in borsa a offrire la piena tracciabilità del metallo, dalla sua estrazione al deposito dei lingotti nel caveau, utilizzando un numero limitato di miniere nominative che aderiscono a elevati standard ESG.

BARS è l’unico ETC di oro fisico sul mercato dove:

BARS utilizzerà solo oro proveniente da un numero ristretto di miniere nominate, fornirà una tracciabilità completa lungo tutta la catena di fornitura ed è progettato per fornire lo stesso livello di liquidità, efficienza e sicurezza degli ETC di oro fisico esistenti.

Single Mine Origin (SMO) Limited, società indipendente costituita nel 2017, conduce un’approfondita due diligence e un monitoraggio continuo delle società minerarie, delle miniere e delle raffinerie partecipanti, supervisionando e documentando ogni fase della catena di approvvigionamento. Il risultato è uno standard trasparente e affidabile per l’oro di provenienza responsabile.

“La produzione di oro è molto frammentata, con diversi paesi, aziende e miniere che producono il metallo prezioso. Il controllo di qualità si è storicamente concentrato sulla garanzia di purezza del metallo nei lingotti”, afferma Michael John Lytle , CEO di Tabula. “Tuttavia, poiché solo il 4% dell’oro è tracciabile, la catena di approvvigionamento dell’oro presenta gravi rischi ESG derivanti da potenziali abusi dei diritti umani, degrado ambientale, possibile finanziamento di conflitti e terrorismo, riciclaggio di denaro ed elusione delle sanzioni. Alcuni dei maggiori produttori d’oro del mondo non superano gli screening ESG di base e gli standard esistenti nel settore dell’oro non sono sufficienti”.

Il cofondatore di SMO, Charlie Betts, ha aggiunto:

“L’unico modo per valutare correttamente l’impatto sociale e ambientale dell’oro è avere una tracciabilità completa lungo tutta la catena di approvvigionamento. Un’adeguata responsabilità non è possibile senza questo grado di trasparenza. Il lancio di SMO Physical Gold ETC affronta le carenze di molte opzioni di investimento in oro esistenti, approvvigionandosi solo con oro proveniente da miniere che aderiscono alle migliori pratiche internazionali e che condividono apertamente i loro dati ESG”.