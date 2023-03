SVB: fallisce piano salvataggio, pronta a mettersi in vendita. Titolo sospeso a Wall Street

SVB Financial, la holding che controlla Silicon Valley Bank (SVB), starebbe valutando l’opzione di mettersi in vendita, dopo il fallimento del piano volto a raccogliere capitali per un valore superiore ai 2 miliardi di dollari, di circa $2,5 miliardi. E’ quanto hanno riferito alcune fonti al giornalista e analista finanziario della CNBC David Faber.

I tentativi di raccogliere ulteriori capitali non sarebbero dunque andati a buon fine, riferisce l’articolo della CNBC.

La banca a sorpresa ha annunciato nella giornata di ieri un piano per rimpinguare le proprie finanze, dopo aver perso $1,8 miliardi con la la vendita di un portafoglio di investimenti del valore di $21 miliardi, composto soprattutto da Treasuries Usa.

L’annuncio shock di un piano di vendita di azioni del valore di $2,5 miliardi per coprire il buco di bilancio venutosi a creare nella banca ha portato il titolo SVB a crollare di oltre il 60% nella sessione di ieri, e a scivolare fino a oltre il 60% anche nelle contrattazioni di premercato di Wall Street.

Il titolo è stato poi sospeso dalle contrattazioni della borsa Usa poco prima dell’inizio della sessione a Wall Street.