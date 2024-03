Survey Fed: aspettative di inflazione a lungo termine aumentano

Secondo un sondaggio condotto lunedì dalla Federal Reserve di New York, i consumatori dubitano sempre più che la banca centrale possa raggiungere i suoi obiettivi di inflazione nel breve termine.

Le previsioni per il prossimo anno sono rimaste invariate al 3%, ma non è stato così per il lungo termine. A tre anni, le aspettative sono aumentate di 0,3 punti percentuali al 2,7%, mentre le prospettive a cinque anni sono aumentate ancora di più, con un incremento di 0,4 punti percentuali al 2,9%.

Tutti e tre sono ben al di sopra dell’obiettivo della Fed del 2% per l’inflazione a 12 mesi, il che indica che la banca centrale potrebbe aver bisogno di mantenere una politica più restrittiva più a lungo. Gli economisti e i responsabili delle politiche considerano le aspettative un fattore chiave per valutare il percorso dell’inflazione, quindi l’indagine sulle aspettative dei consumatori di febbraio potrebbe essere una cattiva notizia.