d’Amico vende la MT Glenda Melanie per 27,4 milioni

d’Amico International Shipping, tramite la propria controllata operativa, d’Amico Tankers , ha firmato un accordo per la vendita della MT Glenda Melanie, una ‘MR’ di portata lorda pari a 47.162 tonnellate e costruita nel 2010 presso Hyundai Mipo (Corea del Sud), per un importo pari a US$ 27,4 milioni.

Questo accordo, si legge consente a d’Amico Tankers di cedere la nave più vecchia all’interno della sua flotta di proprietà e a noleggio a scafo nudo. Inoltre, alla consegna della nave, la Società genererà circa US$ 20,5 milioni di cassa, al netto delle commissioni e del rimborso del debito bancario esistente.