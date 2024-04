Super Micro Computer apre in positivo: +6,69%

Il fornitore di tecnologie avanzate per le infrastrutture IT, specializzato in soluzioni per Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge, Super Micro Computer, ha visto un’ascesa del 6,69% nelle sue quotazioni. Questo incremento, tuttavia, non rispecchia una performance solida rispetto all’indice S&P-500, con il titolo che mostra segni di debolezza rispetto al mercato di riferimento.

Nel dettaglio, l’analisi delle performance di Super Micro Computer rivela un’allargamento della fase ribassista con un imminente test del livello di supporto a 730,7 USD. Una volta superata questa soglia, la prima resistenza si posiziona a 782,6 USD. Gli esperti del settore anticipano una continuazione della tendenza negativa, con l’obiettivo di raggiungere nuovi minimi a 696,4 USD.