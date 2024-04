ASTM, via libera al bilancio 2023: Alfano confermato presidente

Nell’ambito dell’ultima riunione ordinaria, gli azionisti di ASTM, azienda leader a livello globale per quanto riguarda la gestione delle infrastrutture stradali, la progettazione e realizzazione di importanti progetti infrastrutturali e l’innovazione tecnologica nel campo della mobilità, hanno approvato il Bilancio d’Esercizio relativo all’anno conclusosi il 31 dicembre 2023. Questo bilancio ha rivelato un profitto di 18,9 milioni di euro e ha dato l’opportunità di esaminare il Bilancio Consolidato del 2023, che ha mostrato un fatturato superiore ai 4 miliardi di euro, con un EBITDA di 1.888,6 milioni di euro e un utile netto di 188,4 milioni di euro. È stata inoltre presa in considerazione la Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria per l’anno in corso.

L’assemblea ha riconfermato Angelino Alfano nel ruolo di Presidente e Franco Moscetti come Vice Presidente. Successivamente, nel corso della prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione, si è proceduto a confermare Umberto Tosoni come Amministratore Delegato. Questo consiglio, che rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, è composto da nove membri: Angelino Alfano (Presidente), Franco Moscetti (Vice Presidente), Umberto Tosoni (Amministratore Delegato), Caterina Bima, Beniamino Gavio, Stefano Mion, Luca Pecchio, Andrea Pellegrini e Federica Vasquez.