Descalzi (Eni): per petrolio investimenti minori, domanda sale ancora

C’è una certa “segregazione dei prezzi tra petrolio e gas. Il gas è in aumento ma non così importante, ci sono state oscillazioni minime anche se enfatizzate. Rispetto agli americani lo paghiamo cinque volte e mezzo in più, a livello industriale è incredibile. E’ vero che abbiamo gli stoccaggi pieni, ma i prezzi restano alti e il sistema industriale lo sente”.