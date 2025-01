STMicroelectronics: ricavi e utili giù nel quarto trimestre. Delude outlook per avvio 2025

STMicroelectronics inaugura la stagione degli utili a Piazza Affari. La società italo-francese dei chip ha annunciato stamattina i conti del quarto trimestre che vedono i ricavi netti scivolare del 22,4% a 3,32 miliardi di dollari (+2,2% t/t) e il margine lordo attestarsi al 37,7% rispetto al 45,5% dell’analogo periodo nel 2023. Nel trimestre in esame il reddito operativo è sceso del 64% a 369 milioni e l’utile netto si è attestato a 341 milioni di dollari (-68,3% a/a).

Il mercato si sofferma in particolare sull’outlook per il trimestre in corso che è inferiore alle attese sul fronte fatturato. “Per quanto riguarda le previsioni sulle attività di ST per il primo trimestre, ci aspettiamo, come valori intermedi, ricavi netti di 2,51 miliardi di dollari, corrispondenti a una diminuzione anno su anno del 27,6% ed a una diminuzione del 24,4% rispetto al trimestre precedente; il margine lordo è atteso intorno al 33,8%, con un impatto di circa 500 punti base dovuto agli oneri da sottoutilizzo della capacità produttiva”, ha commentato Jean-Marc Chery, president & ceo di ST, indicando per il 2025 di avere “in programma di investire tra 2,0 e 2,3 miliardi di dollari in spese in conto capitale nette (parametro non U.S. GAAP)”. Per il primo trimestre il consensus Bloomberg indicava ricavi per 2,73 miliardi.