Generali: con nuovo piano dividendi per oltre 7 mld. Annuncio su buyback

Il Consiglio di Amministrazione di Generali ha approvato il nuovo piano strategico triennale del Gruppo, Lifetime Partner 27: Driving Excellence, che sarà presentato oggi alla comunità finanziaria.

Il nuovo business plan “Lifetime Partner 27: Driving Excellence”, spiega la società di Trieste, “creerà valore significativo e sostenibile, con l’obiettivo di una crescita dell’EPS con un CAGR tra 8% e 10%”. Il piano punterà inoltre a una crescita sostenuta della generazione di cassa, con flussi di cassa netti attesi superiori a 11 miliardi di euro (2022 – 24 previsti per circa 9,5 miliardi), supportati da circa 14 miliardi di rimesse dalle controllate (2022 – 24 attesi per circa 11,5 miliardi); inoltre, il Gruppo punterà a una generazione normalizzata di capitale superiore a 14 miliardi in arco di piano. “Tutto ciò riflette la coerente implementazione del framework di gestione del capitale del Gruppo e il forte impegno ad aumentare i rendimenti per gli azionisti”, si legge nella nota del Leone di Trieste.

Di conseguenza, Generali si impegna a raggiungere una crescita del dividendo per azione (DPS) superiore al 10% in termini di CAGR, con l’obiettivo di distribuire oltre 7 miliardi di dividendi nell’arco di piano, ovvero circa il 30% in più rispetto ai 5,5 miliardi distribuiti nel corso del piano Lifetime Partner 2024: Driving Growth.

Inoltre, Generali indica che oltre 3 miliardi sono destinati a piani di riacquisto di azioni proprie ed altre modalità di allocazione del capitale (i.e. M&A). Il Gruppo si impegna a realizzare, annualmente, un piano di riacquisto di azioni proprie pari ad almeno 0,5 miliardi, con l’importo da valutare all’inizio di ogni anno. È stato già confermato per il 2025 un piano di riacquisto di azioni proprie pari a 0,5 miliardi, soggetto all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti e delle autorità competenti.

Il Gruppo precisa che valuterà le opportunità di M&A con un approccio rigoroso e disciplinato, confrontando inoltre ogni potenziale operazione con i piani di riacquisto di azioni proprie.

L’allocazione interna di capitale a supporto della crescita del business e di iniziative strategiche è attesa tra 0,5 e 0,7 miliardi.