Stm: fornisce soluzioni per transizione elettrica Volvo

STMicroelectronics, leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell’elettronica, fornirà a BorgWarner, produttore di soluzioni di mobilità innovative e sostenibili, i più recenti dispositivi in carburo di silicio (SiC) per MOSFET di potenza da 750 V di terza generazione destinati al modulo di potenza proprietario basato su Viper, che viene utilizzato nelle piattaforme inverter di trazione di BorgWarner per diversi veicoli elettrici attuali e futuri di Volvo Cars.

La collaborazione tra le aziende realizza la capacità di produzione in elevati volumi che è richiesta dalla rapida crescita del mercato dei veicoli elettrici.

“La nostra collaborazione con BorgWarner consentirà a Volvo Cars di offrire ai suoi clienti veicoli con prestazioni e autonomia superiori,” dichiara Marco Monti, Presidente dell’Automotive and Discrete Group di STMicroelectronics. “Siamo impegnati a espandere la nostra capacità nel carburo di silicio e a rafforzare la nostra fornitura di SiC, anche attraverso un’integrazione verticale e l’aumento dei volumi, a sostegno dei nostri clienti globali nell’automotive e nel settore industriale che stanno operando la transizione verso l’elettrificazione e una maggiore efficienza.”

I prodotti STPOWER in carburo di silicio sono prodotti in volumi elevati negli impianti di ST in Italia e a Singapore, mentre il packaging avanzato, e il testing vengono eseguiti presso gli impianti back-end dell’azienda in Marocco e Cina. A ottobre 2022, ST ha annunciato l’espansione della sua capacità produttiva di semiconduttori a larga banda interdetta con un nuovo impianto integrato per la produzione di substrati in SiC a Catania, il centro delle competenze aziendali nei semiconduttori di potenza e il sito di attività integrate di ricerca, sviluppo e produzione per il SiC.