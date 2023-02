Stellantis: investimento strategico in Argentina da 155 mln, confermando azzeramento emissioni entro il 2038

Stellantis ha annunciato oggi un investimento da 155 milioni di dollari in un progetto in Argentina, che darà un importante contributo al piano dell’azienda di azzerare le emissioni nette di carbonio entro il 2038. Stellantis acquisirà una partecipazione azionaria del 14,2% in McEwen Copper, filiale della società mineraria canadese McEwen Mining, che possiede il progetto Los Azules in Argentina e il progetto Elder Creek in Nevada, negli Stati Uniti.

Con questa partecipazione, Stellantis diventerà il secondo maggiore azionista di McEwen Copper, insieme a Rio Tinto, attraverso la sua impresa tecnologica di lisciviazione del rame, Nuton. Los Azules prevede di produrre 100.000 tonnellate di rame catodico con una purezza del 99,9% all’anno a partire dal 2027 e con una riserva in grado di garantire l’operatività di almeno 33 anni.

Il rame è una materia prima strategica per il futuro della mobilità elettrica e si stima che la domanda globale di questo metallo conduttivo triplicherà nei prossimi anni. Con questo investimento in uno dei 10 maggiori progetti internazionali in fase di sviluppo per questa materia prima, Stellantis sarà in grado di soddisfare parte della domanda di rame prevista a partire dal 2027.