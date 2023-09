Stellantis investe in Argentina Lithium per garantire l’approvvigionamento di litio

Nell’ambito delle strategie sulla mobilità elettrica, Stellantis ha consolidato il suo impegno con un investimento significativo. Il gruppo automobilistico ha acquisito il 19,9% delle azioni di Argentina Lithium & Energy (Ale), spendendo 90 milioni di dollari. L’obiettivo principale di questa mossa è garantire l’approvvigionamento annuale di 15mila tonnellate di litio, essenziale per la produzione di veicoli elettrici.

Argentina Lithium & Energy è parte del Grosso Group, un’importante holding canadese che opera nel settore minerario. Questa acquisizione da parte di Stellantis segna un passo avanti significativo nel suo impegno per un futuro più verde e sostenibile, come evidenziato in una comunicazione ufficiale dell’azienda argentina.

L’investimento è stato effettuato attraverso la filiale Peugeot-Citroen Argentina S.A. Questa decisione riflette la continua evoluzione dell’industria automobilistica verso soluzioni più sostenibili, con una crescente attenzione al mercato dei veicoli elettrici e alla necessità di risorse come il litio.